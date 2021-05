Colombia onderzoekt dood en verdwijning demonstranten

Bogota

In het Zuid-Amerikaanse land wordt nu al acht dagen op rij gedemonstreerd uit onvrede over de regering van president Iván Duque. Procureur Francisco Barbosa Delgado en DPC-ombudsman Carlos Camargo Asís hebben bekendgemaakt dat ze ook een speciaal netwerk opzetten om beter informatie te kunnen verschaffen over geweld tijdens de betogingen. Vooralsnog houden ze politieagenten verantwoordelijk voor de dood van drie mensen.

In totaal zijn er tot dusver 24 mensen gedood tijdens de protesten, onder wie elf slachtoffers op één protestbijeenkomst. Van zeven gevallen is de toedracht nog niet duidelijk en de moord op zes anderen wordt niet in verband gebracht met de protestbeweging zelf. Camargo Asís heeft gezegd dat er naar vermisten wordt gezocht en dat al 38 van de 89 mensen die tijdens demonstraties als vermist zijn opgegeven, teruggevonden zijn. Er zijn 850 gewonden gevallen bij de betogingen.

In heel het land gaan mensen al een week de straat op om beter onderwijs, betere gezondheidszorg en meer veiligheid te eisen. De betogers van verscheidene bewegingen, inheemse of indiaanse bevolkingsgroepen en vakbonden eisen daarbij dat de rechtse president Duque aftreedt. <