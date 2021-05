Inperking pesticiden was terecht

De Europese Commissie mocht in 2013 het gebruik van drie bestrijdingsmiddelen inperken die schadelijk zijn voor bijen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd nadat een lagere rechter een paar jaar terug al tot dezelfde conclusie was gekomen.

Tegen die eerdere beslissing had het Duitse chemieconcern Bayer beroep aangetekend, maar dat is nu verworpen. Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam. De middelen mogen niet meer worden gebruikt bij het telen van een groot aantal gewassen en bij de behandeling van bepaalde zaden. Ze zouden namelijk schadelijk zijn voor bijen. Die zouden hun oriëntatievermogen kwijtraken, waardoor ze de bijenkorf niet meer kunnen terugvinden en uiteindelijk doodgaan.

Bayer zag dat anders. Het concern verdiende veel geld met de middelen, die wel nog steeds worden gebruikt in andere gebieden in de wereld. Volgens de Duitsers zou de uitspraak aan de Europese Commissie bijna een carte blanche geven om goedkeuringen voor middelen te herzien zonder dat daarvoor nieuwe wetenschappelijke bewijzen zouden zijn. Milieuorganisatie Greenpeace is wel blij met de beslissing. ‘Het Hof heeft opnieuw bevestigd dat de bescherming van de natuur en de gezondheid van mensen voorrang hebben op de beperkte economische belangen van machtige multinationals.' <