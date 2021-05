Liechtensteinse prins schiet grote beer dood

Een neef van de Liechtensteinse vorst Hans-Adam II zou in Roemenië op berenjacht zijn geweest en de grootste in Europa levende bruine beer hebben afgeschoten. De krant Liechtensteiner Vaterland bericht dat de jager, prins Emanuel, een speciale vergunning heeft bemachtigd om een zeldzame bruine beer af te schieten. Het Roemeense ministerie van Milieu heeft een onderzoek gelast. Net als elders is deze berensoort beschermd in Roemenië en is het niet toegestaan erop te jagen.

Maar daar zijn uitzonderingen op volgens een zegsman van het ministerie. Wanneer het om een ‘probleembeer' gaat die mensen in gevaar brengt of grote schade veroorzaakt, kan een vergunning worden afgegeven het dier te doden. Het is goed mogelijk dat de Liechtensteinse prins toestemming heeft gekregen speciaal dat dier af te schieten. Volgens media in Oostenrijk en Zwitserland heeft Emmanuel echter niet de ‘probleembeer' geraakt, maar de verkeerde beer. De in de Oostenrijkse regio Stiermarken wonende prins had geen commentaar.