EU wil draad oppakken voor handelsakkoord met India

Brussel

Wanneer de EU-leiders zaterdag de Indiase premier Narendra Modi spreken, verwachten zij ‘een doorbraak', zeggen hoge EU-diplomaten.

De besprekingen over een veelomvattende handelsdeal werden in 2013 stilgelegd omdat Brussel en Delhi er niet in slaagden allerlei meningsverschillen te overbruggen. Maar de banden tussen de EU en India zijn de afgelopen jaren al nauwer geworden, zeggen de bronnen. Dat burgers in de tussentijd juist veel negatiever zijn gaan denken over zulke vrijhandelsakkoorden, zien zij niet als belemmering.

De onderhandelingen strandden omdat India naar de zin van de EU te veel vasthield aan zijn traditioneel wat protectionistische koers. Zo heft India flinke invoertarieven op voedingsmiddelen en auto’s. Ook over patentrecht en de komst van Indiase werknemers naar Europa was onenigheid. Brussel en Delhi zullen de onderhandelingen heropenen over handel, de bescherming van investeerders tegen bijvoorbeeld onvoorspelbaar overheidshandelen en over de bescherming van namen als parmaham en Opperdoezer Ronde. ‘Dit maakt de weg vrij voor een vrijhandelsakkoord tussen ons.' De EU wil ook het gesprek met Delhi over mensenrechten weer oppakken.

Het aanhalen van de banden met India is volgens de ingewijden ook een signaal aan China. <