Zweden beperkt genderingreep bij jongeren

Zweden is gestopt met het voorschrijven van puberteitsremmers en geslachtshormonen aan tieners jonger dan zestien jaar. Dat meldt de Society for Evidence-based Gender Medicine (SEGM).

Stockholm

‘In Zweden vragen ze zich af of je de genderdysforie in stand houdt als je met medicijnen ervoor zorgt dat jongeren de puberteit niet ingaan', reageert Hedi Claahsen, hoofd van het Radboud Expertisecentrum Geslacht & Gender. 'Dit is een van de redenen waarom we in Nederland pas met puberteitsremmers beginnen als een jongere al enigszins de eigen puberteit heeft ervaren.’

Zweden had in 2018 nog plannen om de minimumleeftijd voor een geslachtsveranderende operatie zonder toestemming van de ouders te verlagen van achttien naar vijftien jaar, maar er ontstond discussie onder wetenschappers en in de media. Christopher Gillberg, hoogleraar en psychiater aan de Sahlgrenska Academy in Göt..

