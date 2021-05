Damascus

Het noordwesten van Syrië is volgens staatsmedia in dat land getroffen door een Israëlische luchtaanval. Volgens de berichtgeving zijn in de nacht van dinsdag op woensdag één burgerdode en zes gewonden gevallen. Het Syrische luchtverdedigingssysteem werd geactiveerd maar slaagde er niet in alle raketten te weren. De tegenmaatregelen konden niet voorkomen dat een plasticfabriek in Latakia werd geraakt. <