Trump nog niet terug op Facebook en Instagram

De beide platforms hadden Trump in januari geblokkeerd nadat zijn aanhangers het Capitool hadden bestormd, en dat was op zich terecht, bepaalde het Oversight Board woensdag. Het Board is een soort ‘gerechtshof’ van Facebook en dochter Instagram en moet controleren of de beide platforms zich goed aan hun eigen regels houden.

Facebook kreeg wel een vingerwijzing. Trump werd ‘voor onbepaalde tijd’ geblokkeerd, en het Oversight Board wil dat Facebook daar binnen zes maanden opnieuw naar kijkt. Die straf is voor het ‘Facebook-hof’ namelijk te willekeurig en vaag.

Tijdens de bestorming van het Capitool plaatste Trump een video op zijn officiële accounts op Facebook en Instagram. Daarin zei hij tegen de relschoppers: ‘Ik ken jullie pijn. Ik weet van jullie leed. De verkiezingen zijn van ons gestolen.' Vervolgens riep hij de menigte op naar huis te gaan, maar hij sprak nog wel van een ‘frauduleuze verkiezing' en noemde zijn aanhangers ‘heel bijzonder'. Facebook verwijderde het filmpje na twintig minuten. Een vergelijkbare boodschap die dag werd na een paar minuten ook verwijderd. De accounts van Trump op Facebook en Instagram werden 24 uur geschorst. Een dag na de rellen besloot Facebook om Trump voor onbepaalde tijd te schorsen.

De oordelen van het Oversight Board zijn bindend.