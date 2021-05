Dkkrantniet

Een Palestijnse jongen zit op een kleurrijk gedecoreerde trap in het al-Daraj-kwartier in Gaza. De wijk al-Daraj is het oudste en hoogste deel van de stad Gaza en staat bekend om zijn vele trappen. De naam al-Daraj verwijst hier ook naar: het betekent zoveel als 'wijk van de treden'. Het stadsdeel staat ook bekend om zijn vele moskeeën en wordt daarom ook wel de 'moslimwijk' genoemd. In Palestina zouden deze maand verkiezingen zijn, maar deze zijn uitgesteld. Het was volgens president Abbas onduidelijk of Israël de toegang tot Oost-Jeruzalem zou vrijgeven.