‘3e vaccinatie Britse 50-plussers in najaar’

Londen

Iedereen in Groot-Brittannië ouder dan vijftig jaar krijgt in de herfst een derde vaccinatieprik tegen

COVID-19 aangeboden. Zo wil de overheid nog voor Kerst de dreiging van de infectie volledig uitroeien, schrijft de krant The Times. Op het moment lopen er twee proeven voor vaccineren in de herfst, vertelt de voornaamste medische adviseur van de regering, Chris Whitty. De eerste proef kijkt naar vaccins die speciaal zijn aangepast om gemuteerde coronavarianten aan te pakken. De tweede proef is met een derde prik van de al gebruikte vaccins.