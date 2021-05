Alleen nog vegan in topkeuken New York

Restaurant Eleven Madison Park in New York serveert na de lockdown alleen nog maar plantaardige gerechten. Het is voor het eerst dat een restaurant met drie sterren geheel afziet van het gebruik van dierlijke ingrediënten. De menukaarten in de Michelingids worden grotendeels gekenmerkt door luxe vlees- en visgerechten, met weinig oog voor een duurzaam voedselsysteem.

New York

Het restaurant in Manhattan was door de coronapandemie vijftien maanden gesloten. Na ruim een jaar, waarin het team veel tijd had om na te denken, moet het roer radicaal om: ‘Het huidige voedselsysteem is simpelweg niet duurzaam’, stelt chefkok en eigenaar Daniel Humm in een verklaring. ‘Het was duidelijk dat we na alles wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, niet hetzelfde restaurant konden openen.’

omslagpunt

Volgens culinair historicus Manon Henzen zou de lockdown een omslagpunt kunnen zijn. ‘Veel chefs gaan door zonder na te denken als de restaurants open zijn. Door de gedwongen sluiting hadden ze tijd om hun keuzes beter te overwegen.’

Vanaf 10 juni, wanneer het restaurant weer open mag..

