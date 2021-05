Wat nu met de Gates-miljarden?

Na 27 jaar huwelijk heeft Melinda Gates de scheiding van haar man Bill aangevraagd. Als medevoorzitter van de filantropische Bill & Melinda Gates Foundation heeft ze zeggenschap over de verdeling van de gelden. Is ze te ver uit de schaduw van haar man gestapt?

Redmond

De scheiding van een echtpaar als Bill en Melinda Gates, dat gaat de wereld over. Want daar is veel geld mee gemoeid. Heel veel. Volgens documenten die zijn ingezien door nieuwssite People was het paar niet getrouwd op huwelijkse voorwaarden, maar zullen de bezittingen en het vermogen eerlijk worden verdeeld.

Melinda, die de scheiding aanvroeg, verlangt geen partneralimentatie. De grote vraag blijft wel: hoe moet het nu verder met hun stichting?

Want de Bill & Melinda Gates Foundation is het grootste particuliere goededoelenfonds ter wereld. Een filantropisch powerhouse, dat jaarlijks meer geld uitgeeft aan ontwikkelingshulp dan de meeste landen. Melinda Gates, met Bill medeoprichter en -voorzitter, belandt niet voor niets elk j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .