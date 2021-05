Lesbos sluit enige veilige haven voor vluchtelingen. ‘Dat nu juist dit kamp wordt gesloten, is absurd’

De Griekse autoriteiten zijn begonnen met de ontruiming van vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos, dat bekend stond als humaan en veilig. ‘Het is onacceptabel dat deze mensen gezien worden als objecten die je maar zo even kunt verplaatsen.’

Mytilini

‘Eigenlijk was Kara Tepe de enige plek op Lesbos waar vluchtelingen een menswaardig bestaan konden leiden’, zegt Mara Eliana Tunno, die als psycholoog bij Artsen zonder Grenzen op de Griekse eilanden werkzaam is. ‘Dat nu juist dit kamp wordt gesloten, is absurd.’

Lesbos staat al jaren symbool voor vluchtelingenkampen met armzalige tenten, open riolen en een groot gebrek aan sanitaire voorzieningen. De nood op het Griekse eiland is hoog. Moria, Lesbos’ grootste kamp, brandde in september nagenoeg tot de grond toe af. Daarvoor in de plek kwam het haastig gebouwde kamp Mavrovouni - in de volksmond ‘Moria 2.0’. Volgens hulporganisati..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .