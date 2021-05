De EU krijgt weer een gezant voor godsdienstvrijheid. ‘Hier hebben we lang voor gestreden’

Brussel

De christendemocraat Stylianides gaat zich namens de EU sterk maken voor het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van radicalisering. Ook gaat hij het gesprek tussen verschillende geloofsgemeenschappen aanmoedigen en helpen bij verzoening.

De Europese Commissie wilde na het vertrek in 2019 van de Slowaakse speciaal gezant Ján Figel, de eerste persoon die in 2016 voor de functie was benoemd, eigenlijk van de gezant af. Maar de commissie zwichtte voor druk van vooral de christendemocraten en de rechts-conservatieven in het Europees Parlement. Het kwam er echter maar niet van een opvolger voor Figel te benoemen.

Sub-Sahara

Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, is blij dat ..

