Politie gebruikt ‘buitensporig geweld’ tegen demonstranten in Colombia

Colombiaanse demonstranten komen in aanvaring met de oproerpolitie tijdens een grootschalig protest in de hoofdstad Bogotá.

Cali

Zeker zes doden waren er al gevallen, toen de Colombiaanse president Ivan Duque besloot zijn voorstel voor een nieuw belastingstelsel in te trekken. Inmiddels heeft het land volgens officiële cijfers negentien doden en achthonderd gewonden te betreuren. Of dat de laatste slachtoffers waren, is nog maar de vraag.

Sinds vorige week woensdag is Colombia het toonbeeld van grootschalige stakingen en antiregeringsprotesten. Een groot deel van de d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .