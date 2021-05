Steeds luidere oproep aan Joe Biden: sluit Guantánamo Bay

Washington

De ondertekenaars van de open brief, onder wie 23 voormalige ministers van Buitenlandse Zaken uit Latijns-Amerika, betogen dat de VS met de sluiting van het detentiecentrum een belangrijk voorbeeld zouden geven aan andere landen.

In het gevangenkamp op de Amerikaanse marinebasis op Cuba, dat sinds 2001 wordt gebruikt om terreurverdachten vast te houden buiten het bereik van de Amerikaanse justitie, zitten nog veertig mensen vast. De bekendste is Khalid Sheikh Mohammed, die gezien wordt als het brein achter de terreuraanslagen van 9/11.

De sluiting van het kamp was een van de eerste maatregelen die president Barack Obama afkondigde bij zijn aantreden in 2009, maar twaalf jaar later is het doek nog steeds niet gevallen voor het det..

