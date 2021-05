'Gevaccineerde toerist weer welkom in EU'

Brussel

De huidige maatregelen stammen uit de zomer van 2020 en zijn behoorlijk strikt. In slechts zeven landen is de besmettingsgraad dermate laag dat reizen naar de EU is toegestaan. De Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, wil deze criteria nu oprekken en ook reizen toestaan uit landen met een hogere besmettingsgraad dan nu het geval is. Dat is mogelijk vanwege het toenemend aantal gevaccineerden in EU-landen, beargumenteert de Commissie.

Mensen die al gevaccineerd zijn, moeten naar de EU kunnen reizen, vindt de Commissie. Het gaat in eerste instantie om vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dit betekent dat mensen die zijn ingeënt met Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Janssen de EU straks w..

