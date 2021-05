China versterkt greep op godsdiensten en religieuze leiders met ‘Orwelliaans systeem van surveillance’

Peking

Op 1 mei is in China ‘Order no. 15 voor Religieuze Zaken’ in werking getreden. Met dit nieuwe pakket aan regelingen en voorschriften, dat in het blad van de Chinese Staatsraad is gepubliceerd, wordt de greep van de ‘staatsadministratie voor godsdienstige zaken’ (SARA) op de vijf erkende godsdiensten vergroot. Iedere vorm van geestelijk leiderschap buiten de door de staat goedgekeurde procedures om, is illegaal ‘en zal worden bestraft’, aldus artikel 47 van de regelingen.

Centraal staat artikel 3, waarnaar in latere bepalingen herhaald naar wordt verwezen. Dit artikel beschrijft de belangrijkste kwalificaties voor geestelijken. Die moeten vóór alles het moederland liefhebben, het socialistische systeem en het communistische leidersch..

