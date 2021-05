Taliban vaag over 'te laat' vertrek troepen

De taliban hebben in Afghanistan opmerkelijk diplomatiek gereageerd op de vertraagde terugtrekking van buitenlandse troepen uit dat land. Een woordvoerder zei zaterdag in sociale media dat de te late terugtrekking ‘in principe de weg vrijmaakt om tegenmaatregelen te treffen die gepast zouden zijn'. Aan dit dreigement werd echter toegevoegd dat de talibanleiding 'nog een beslissing moet nemen'.

Kabul

De diplomatieke bewoording lijkt aan te geven dat de taliban zich terughoudend opstellen om het vertrek van hun vijanden niet te veel te verstoren. Maar geruchten dat de taliban de buitenlanders een handje helpen om te vertrekken, zijn zaterdag verontwaardigd tegengesproken. Berichten dat taliban buitenlandse bases helpen beschermen tegen andere strijdgroepen of bendes ‘zijn op niets gebaseerde propaganda', aldus de reactie van de Taliban.

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, wilde van de slepende strijd in Afghanistan af en maakte afspraken met de taliban buiten de regering in Kabul om. Cruciaal onderdeel van de afspraken was dat alle Amerikaanse troepen voor 1 mei dit jaar er weg zouden zijn. Trumps opvolger Joe Biden heeft echter nu 11 september als uiterste vertrekdatum gesteld. De extremistische taliban houdt vast aan de eerste afspraak: de troepen zouden op 1 mei vertrokken zijn – niet dan pas beginnen met de aftocht.

twintig jaar

In september is het dan precies twintig jaar geleden dat terroristen van al-Qaeda met gekaapte vliegtuigen aanslagen pleegden in de VS. De Amerikanen wilden de leiders van al-Qaeda straffen. En die zaten in Afghanistan als gasten en financiers van het schrikbewind van de taliban. De VS vielen naar eigen zeggen om terrorisme te bestrijden het land binnen en joegen de taliban op de vlucht. De strijd woekerde echter verder en werd de langste oorlog in de geschiedenis van de VS.

De bondgenoten van de VS in de strijd tegen de taliban, voornamelijk NAVO-landen, hebben er inmiddels meer manschappen dan de VS. Maar deze NAVO-troepen blijven niet achter en zijn afgelopen week met de terugtrekking begonnen. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft pas extra militairen naar het land gestuurd om te helpen bij de terugtrekking van de laatste Nederlandse militairen en hun uitrusting uit het noorden van het land.

De Afghaanse regering is niet blij met de aftocht van de bondgenoten, maar stelt dat de regeringstroepen het straks alleen wel aankunnen. De soennitische extremisten van de taliban spreken over ‘het Islamitische Emiraat Afghanistan’ en die term is een nachtmerrie voor de meeste Afghanen. De taliban zijn voornamelijk soennitische Pathanen (Pashtun) uit het oosten en zuiden die de grootste bevolkingsgroep vormen, maar niet in de meerderheid zijn. Een vredesregeling lijkt nog lang niet in zicht en veel Afghanen vrezen dat de taliban zullen proberen weer van heel het land hun emiraat te maken.

In Afghanistan zitten nu zo'n 230 Nederlandse militairen – 80 van hen om het vertrek te ondersteunen.<