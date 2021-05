Kilometer aan vuilnis in riool

Een deel van het riool van de Engelse stad Birmingham wordt geblokkeerd door een berg vuil van naar schatting een kilometer lang, een meter hoog en met een gewicht van ongeveer 300.000 kilo. Het lokale waterbedrijf Severn Trent zegt dat pas duidelijk zal zijn hoe groot de blokkade is, wanneer ze het eenmaal hebben verwijderd.

Birmingham

De blokkade is zo groot dat het vermoedelijk pas in juni weggehaald is. Medewerkers van het waterbedrijf werken dag en nacht om het probleem op te lossen.

In 2020 alleen al werd Severn Trent duizenden keren opgeroepen om rioolleidingen te ontstoppen. De blokkade in Birmingham is een van de grootste rioolverstoppingen die het waterbedrijf ooit heeft moeten weghalen.

Volgens een manager van het waterbedrijf is de berg veroorzaakt doordat mensen dingen doorspoelen die daar niet voor bedoeld zijn, zonder dat ze zich realiseren wat voor schade die spullen veroorzaken. Als voorbeeld noemt hij bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes en kookolie.

De vuilberg werd opgepikt door sensoren in het riool.