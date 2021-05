Russen krijgen van Putin tien dagen 'corona-vrij'

In Nederland vreesden politiek en politie dat Koningsdag de coronacijfers omhoog zou stuwen. Rusland geeft, in een poging het coronavirus te stuiten, zijn bevolking juist meer dan een week vrijaf. Of heeft de verlengde meivakantie een andere reden?

Een Russisch-orthodoxe priester zegent de paastaarten en -eieren die gelovigen op lange tafels hebben neergezet. Gisteren en vandaag is de viering van Pasen in de Oosters-Orthodoxe Kerk.

Moskou

Op de Russische televisie kondigde president Vladimir Putin vorige week een ‘werkvrije periode’ aan: van 1 tot en met 10 mei mogen Russen thuis blijven. ‘Als u denkt dat het nodig is, laten we het dan doen’, zei Putin over dit plan van de Russische gezondheidsdienst. Doordat minder mensen het openbaar vervoer zullen gebruiken, hopen de autoriteiten coronabesmettingen te voorkomen.

Voor de epidemische situatie in het land lijken zware coronamaatregelen niet ongepast. Het aantal besmettingen onder de 144 miljoen inwoners is weliswaar officieel nauwelijks hoger dan in Nederland, de werkelijkheid vertelt een ander verhaal: sinds het begin van de pandemie is de oversterfte al bijna vier keer zo hoog als het aantal..

