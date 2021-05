Ongekend ruwe stembusstrijd in de regio Madrid. Wie niet beter weet, zou denken dat het om een landelijke verkiezingsstrijd gaat

De regio Madrid kiest dinsdag een nieuw parlement. Doodsbedreigingen, leugens over het coronabeleid en vreemdelingenhaat verzieken de campagne. De ultra’s van Vox hebben de toon gezet, en de conservatieve favoriet Díaz Ayuso lijkt niet van plan om ze ook maar een strobreed in de weg te leggen.

Madrid

Het begon met een gigantische verkiezingsposter in de metro van Madrid. Links de afbeelding van een bejaarde witte vrouw. Verzorgd haar, lippenstift, haar ogen terneergeslagen. Rechts op de poster een jongere – zijn huid is donkerder, hij moet uit Noord-Afrika komen – met capuchon. Zijn gezicht is nauwelijks te zien, want een zakdoek bedekt zijn neus en mond. Met een uitdagende blik kijkt hij naar de tekst tussen hem en de vrouw: ‘Een mena (afkorting voor alleenstaande minderjarige migrant): 4700 euro per maand. Jouw oma: 426 euro pensioen per maand.’

De boodschap is simpel én misleidend. Geen enkele minderjarige migrant in Spanje ontvangt tienmaal zo veel bijstand als het – inderdaad lage – minimumpensioen. Zelfs niet nu ‘de meest ..

