Hoe kon het zo misgaan op de berg Meron?

Tijdens Lag Ba’Omer zijn in Israël in de nacht van donderdag op vrijdag 45 mensen door verdrukking omgekomen. Hoe kon het tijdens dit belangrijke feest zo misgaan?

Amsterdam

Vlak voordat tientallen mensen om hem heen in een vlaag van blinde paniek werden vertrapt en doodgedrukt, stond Arik samen met zijn schoolvrienden bij de plek waar ze die dag wilden zijn: het graf van Sjimon bar Jochai.

‘We stonden echt heel dichtbij het graf, toen er opeens een vader begon te schreeuwen dat zijn zoon vastzat’, vertelt Arik een paar uur later tegen een journalist van de Israëlische krant Haaretz. ‘Mensen begonnen te schreeuwen: “ik stik, ik stik”. Ik hoorde een jongen roepen: “Papa, ik kan niet ademen” en even later kotste er iemand over mij heen. Iemand anders stikte, er lag iemand op mijn been. Ik schreeuwde dat hij moest bewegen, maar hij was bewusteloos.’

Ar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .