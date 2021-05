Ruslands oppositie is afgeknepen

Moskou

Violetta Groedina was woensdag bezig met de ontruiming van haar kantoor in Moermansk toen de helpers van president Vladimir Putin nog een keer toesloegen. Kogels knalden door de twee ramen van het kantoortje. In haar postvakje vond Groedina een schietschijf. Toen dezelfde dag een politieagent langskwam, legde die Groedina een boete op van 75.000 roebel (830 euro) wegens deelname aan een illegale demonstratie van een week geleden.

De beschieting in de havenstad aan de Noordelijke IJszee gaat de geschiedenis in als de laatste aanval op een kantoor van Aleksej Navalny. Donderdag verklaarde zijn stafchef Leonid Volkov alle 37 regionale kantoren voor gesloten. ‘Het is onmogelijk in deze vorm door te gaan’, zei Volkov in een v..

