Duitse regering moet klimaatwet aanscherpen

Berlijn

In deze wet is onder meer vastgelegd dat voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met zeker 55 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Volgens de federale rechtbank schendt de wet niet de rechten van toekomstige generaties, maar is wel duidelijk dat deze niet voldoende voorziet in een verdere vermindering van de uitstoot vanaf 2031. Door de tekortkomingen van de wet worden de vrijheden geschonden van de veelal jonge mensen die de zaak voor de rechter hebben gebracht. Duitsland streeft ernaar in 2050 vrijwel geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om dit doel te behalen, moet de uitstoot van broeikasgassen na 2030 met ‘grote snelheid en urgentie' worden verminderd. De lasten moeten beter worden verspreid, omdat de huidige wet ‘de hoge last van emissiereductie onherroepelijk uitstelt tot na 2030'. <