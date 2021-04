Anti-terreurstrijd Sahel onder druk

Tsjaad speelt al jaren een sleutelrol in de westerse antiterreurstrijd in de Sahel. Nu krijgsheer-president Idriss Déby vorige week is gedood door rebellen, en een militaire junta de macht in het land heeft overgenomen, is de vraag of Tsjaad zijn militaire rol in de regio kan behouden.

N'Djamena

In het duizenden kilometers brede gebied net ten zuiden van de Sahara wordt het al jaren steeds onveiliger. Jihadistische groeperingen winnen in landen zonder sterk centraal gezag aan terrein, en drugs- en mensensmokkelaars zien hun kansen schoon. Vooral in Mali, Niger en Burkina Faso lijkt het geweld van moslimextremisten steeds moeilijker te stuiten. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn al op de vlucht geslagen voor de terreur. De opmars van de jihadisten begon in 2012 in Mali, waar wapens binnenstroomden na de val van dictator Muammar Kadhafi in buurland Libië. Vanaf 2019 nam het geweld explosief toe, in dat jaar vielen er bij honderden aanslagen in Mali, Niger en Burkina Faso zeker vierduizend doden. En dan is er nog Ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .