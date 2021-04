In India is er geen sprake van code zwart, maar code zwart gat. ‘Wie nu bij ons aanklopt, moeten we helaas weigeren’

Een ongekende opmars van het coronavirus heeft het zorgsysteem in India platgelegd. In een christelijk ziekenhuis in het noorden van het land werken artsen met man en macht. ‘Ik bid dat we het maximale aantal levens kunnen redden.’

A health worker wearing a personal protective equipment (PPE) kit walks inside a banquet hall temporarily converted into a COVID-19 coronavirus ward in New Delhi on April 27, 2021. Money SHARMA / AFP (beeld afp)

Herbertpur Verder dan een paar dagen vooruit kijken, doet Robert Kumar maar niet. Daarvoor verandert de COVID-situatie in zijn land, India, te snel. ‘Op dit moment kunnen we met onze voorraad aan zuurstof nog een dag vooruit’, vertelt hij vanuit het Herbertpur Christian Hospital, een ziekenhuis in het noorden, waar hij werkzaam is. ‘De overheid heeft afgelopen weekend aangekondigd om de ziekenhuizen van nieuwe zuurstof te voorzien, dus daar hopen we op. Maar wanneer deze hulp komt, weten we niet.’ Dat de COVID-pandemie een land in korte tijd plat kan leggen, laten de cijfers en beelden vanuit India zien. Zo’n anderhalve maand geleden verklaarde de minister van Volksgezondheid nog dat het land zich in de ‘eindfase’ van de strijd tegen het co..

