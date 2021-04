AstraZeneca naar arme landen?

Amsterdam

In Nederland blijven nu al dagelijks AstraZeneca-vaccins over. Denemarken stopte definitief met het vaccin. Tsjechië meldde zich al om de vaccins van de Denen over te nemen. Kunnen ook andere landen die achterlopen met het vaccineren nu een inhaalslag maken? Zoals de landen met een laag inkomen?

Als de vraag daalt, zou de prijs kunnen zakken. En zo zouden armere landen kunnen worden voorzien in hun vaccinbehoeften. Maar zo simpel is het niet. De vaccins die Nederland niet gebruikt, zijn ‘kruimels’ vergeleken met de hoge wereldwijde vraag, zegt Wilbert Bannenberg, voorzitter van stichting Farma ter Verantwoording die zich inzet voor betaalbare medicijnen wereldwijd. ‘Het is nog maar de vraag of die in lagelo..

