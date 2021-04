Genève

Over de coronavirusmutatie die in India rondwaart moeten niet te snel conclusies worden getrokken, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De variant is vooralsnog niet opgenomen in de categorie zorgwekkend. Toch weren veel landen, waaronder Nederland, vluchten uit India. Het aantal besmettingen in India is in sneltreinvaart gestegen, maar het is onduidelijk of dat komt door de Indiase variant. <