Premier Tsjechië woedend na Brusselse tik op de vingers. ‘Gemanipuleerd door maffiose politieke vijanden’

De Tsjechische premier Andrej Babis is woedend op onderzoekers van de Europese Commissie. Zij vinden dat Tsjechië een miljoenensubsidie moet terugbetalen.

De onderzoekers van de Europese Commissie vinden dat Babis de regels schendt inzake belangenconflicten. De premier beweert dat hij conform de Tsjechische wet de zeggenschap over Agrofert heeft overgedragen aan twee trustfondsen. Dat klopt, maar Babis 'controleert de trustfondsen en zo..

Volgens een auditrapport van de Europese Commissie moet Tsjechië niettemin elf miljoen euro terug­betalen. Dit bedrag heeft het Agrofert-zakenimperium, een holding van 230 bedrijven in verschillende sectoren, van premier en multimiljonair Babis de afgelopen vier jaar ontvangen uit onder meer het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.