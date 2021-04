Wrak onderzeeër mogelijk gevonden

Jakarta

Bij de zoektocht naar de vermiste onderzeeër in Indonesië zijn vermoedelijk wrakstukken van het vaartuig gevonden, meldt de legerleiding in het land. De onderzeeër is diep in het water gelokaliseerd. ‘De objecten die in de buurt van de laatste locatie van de onderzeeër zijn gevonden, worden verondersteld onderdelen van de onderzeeër te zijn', zo werd tijdens een persconferentie gemeld.

Op die plek werd eerder een olievlek waargenomen. Het is niet duidelijk of de 53-koppige bemanning in leven is. Hun voorraad zuurstof is nu vermoedelijk op. <