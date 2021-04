Israël bestookt Gaza na raketaanvallen

De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdagochtend doelen in Gaza aangevallen ter vergelding van een aantal raketaanvallen die vrijdagavond laat plaatsvonden. Er waren zaterdag geen berichten van doden of gewonden. Er zouden vanuit de Gazastrook sinds laat in de avond zeker vijftien raketten op Israël zijn afgeschoten.

Tel Aviv

‘Als reactie op drie raketten die eerder vanavond op Israël zijn afgevuurd, hebben we een militair doelwit in Gaza aangevallen', meldde de Israëlische krijgsmacht op Twitter. ‘Nog eens twee raketten werden vanuit Gaza afgevuurd, waarvan er een werd onderschept door het Iron Dome-luchtverdedigingssysteem.'

Van de eerste drie raketten die op Israël werden afgevuurd, werd er ook een onderschept door het luchtverdedigingssysteem, aldus Israël. De twee andere kwamen tot ontploffing vlak bij een veiligheidshek. Later meldde het leger dat meerdere Israëlische families naar de schuilkelders moesten toen er vanuit Gaza nog vijf raketten richting Zuid-Israël werden afgevuurd.

Israël houdt de Gazastrook uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. In het gebied leven zo'n 2 miljoen Palestijnen onder slechte omstandigheden. De Hamas-beweging, die het in Gaza voor het zeggen heeft, wordt door Israël, de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terreurgroep beschouwd.

De laatste vijandelijkheden rond Gaza vonden plaats nadat het voor de tweede avond op rij onrustig was in Jeruzalem. Daar kwam het tot gewelddadige botsingen tussen Palestijnen en extreemrechtse Joden en de politie. Een aantal Palestijnse groeperingen, waaronder Hamas en Islamitische Jihad, stellen in een gezamenlijke verklaring dat zij ‘niet kunnen blijven zwijgen' na het geweld in Jeruzalem.

De gemoederen in Oost-Jeruzalem lopen hoog op vanwege beperkingen op samenkomsten. Ook zijn veel Palestijnen boos naar aanleiding van eerdere botsingen met de politie en aanvallen door extreemrechtse Joden op Palestijnen donderdag.

Ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag hadden volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zeker 105 gewonden tot gevolg. Ongeveer twintig van hen moesten voor behandeling naar een ziekenhuis worden overgebracht. Volgens de Israëlische politie raakte ook een twintigtal agenten gewond.

De geweldsuitbarsting van donderdag begon bij een van de toegangspunten van de ommuurde historische binnenstad nadat de politie de toegang had afgesloten naar plekken waar Palestijnen normaliter samenkomen in de islamitische vastenmaand ramadan. De Verenigde Staten hebben inmiddels laten weten bezorgd te zijn over de situatie in Jeruzalem en veroordeelden daarbij de haat tussen Palestijnen en Israëliërs. <