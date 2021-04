Fout dupeert Britse 'postmasters'

Londen

Het Britse gerechtshof deed vrijdag uitspraak in een proces tegen 39 ‘postmasters’. Zij werden beschuldigd van fraude en diefstal van geld uit hun postkantoren. In werkelijkheid waren ze het slachtoffer van een computerfout. Veel anderen zijn waarschijnlijk ook valselijk beticht. Het schandaal is het gevolg van een fout in een boekhoudsysteem, Horizon, dat in 1999 werd geïntroduceerd. Als gevolg van deze it-missers (het systeem ‘vergat’ substantiële bedragen) en de daaropvolgende rechtszaken hebben meerdere postkantoorhouders hun baan verloren, en zelfs hun huis. Sommigen zijn in de gevangenis beland.

smartengeld

Mogelijk gaat het om honderden gedupeerden, van wie enkele al zijn overleden. The Post O..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .