Macron naar familie doodgestoken agente

Rambouillet

De Franse president Emmanuel Macron heeft zaterdag de echtgenoot en nabestaanden bezocht van de politieambtenaar die vrijdag om het leven kwam door een aanval met een mes in een politiebureau in Rambouillet, nabij Parijs. Macron deed dat om de ‘zeer overstuur zijnde en zeer waardige' familie te steunen. Eerder op de dag bezocht hij de politiecommandant in Rambouillet ‘om hem en al zijn mede-agenten steun te betuigen', deelde het bureau van de president mee. De 49-jarige agente, moeder van twee kinderen, werd gedood door een Tunesiër die haar twee keer in de keel stak. <