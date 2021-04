De lange hobbelige weg naar meisjesvoetbal in Egypte

Het lijkt een hoopgevende ontwikkeling: de afgelopen jaren zijn er in Egypte steeds meer voetbaltrainingen voor meisjes in het leven geroepen. Toch is meisjesvoetbal in het conservatieve islamitische land absoluut geen vanzelfsprekendheid. Eerder een lange weg vol hobbels: 'Een meisje vertelde haar vader dat ze yogalessen volgde, terwijl ze bij ons kwam voetballen.'