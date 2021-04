Herenigde families in Nieuw-Zeeland en een zwembrug tussen wolkenkrabbers: 7 dagen in 7 foto’s

Familieleden omhelzen elkaar op het vliegveld van Wellington. Vrij reizen is binnen Tasmanië weer toegestaan. Reizigers hoeven niet in quarantaine.

Twee vrouwen bij het George Floyd Square in Minneapolis (VS), nadat politieagent Chauvin door de jury is veroordeeld voor moord op Floyd.

Japanse bloemenkunst in de tuinen van New York

Bezoekers aan het kunstwerk ‘Flower Obsession’ van de Japanse artiest Yayoi Kusama in de New York Botanical Garden in de wijk The Bronx.

beeld epa / Justin Lane