Europese politici misleid met deepfake Volkov

Het Letse parlementslid Rihards Kols voerde een kort video-overleg met de stafchef van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Pas later realiseerde hij zich dat het een deepfake was. Ook politici uit andere landen zijn op deze manier benaderd.

Riga

Als Rihards Kols, voorzitter van het buitenlandcomité van het Letse parlement, in maart een e-mail krijgt van Leonid Volkov (stafchef van oppositieleider Navalny) gaan er geen alarmbellen bij hem rinkelen. Daar is ook geen enkele reden toe. Volkov wil met hem overleggen. ‘Dit soort verzoeken is normaal’, stelt Kols. Niet veel later houden ze inderdaad een kort videogesprek. Het gaat onder meer over de annexatie van de Krim en over Russische politieke gevangenen. Volkov bedankt Letland onder andere voor zijn steun en sterke positie ten aanzien van de Europese sancties.

Als Kols zijn laptop dichtklapt, heeft hij nog altijd niet het idee dat er iets vreemds is gebeurd. ‘Het gesprek was nogal ..

