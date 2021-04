Dominee Roy Chan is gevlucht uit Hongkong, maar de strijd gaat door. ‘Het schuldgevoel is enorm’

In Hongkong blijven was geen optie meer voor dominee Roy Chan. Londen is zijn nieuwe thuis, waar hij een kerk heeft opgericht voor gevluchte Hongkongers. Daar gaat zijn strijd tegen de greep van China op Hongkong verder.

Roy Chan leidde in Hongkong protesten tegen de Chinese overheersing. Nu is de dominee gevlucht naar Londen. (beeld nd)