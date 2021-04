Het harde Deense migratiebeleid houdt ons een spiegel voor en daar is niets mis mee

Elke vluchteling is welkom. Maar zijn alle tachtig miljoen vluchtelingen op deze wereld dat ook? Zie hier het dilemma van ons asielbeleid. De Deense regering wil niet langer dat asielzoekers op eigen houtje naar Denemarken komen. Dat klinkt onmenselijk, maar is dat ook zo?

Onder de vrachtwagen hangt een migrant. Terwijl hij een blikje frisdrank probeert leeg te drinken, schiet het asfalt onder hem door. Even later zien we op het filmpje de chauffeur van de truck heen en weer lopen. Hij tankt. Dat biedt de migrant de kans om op een reserveband te gaan liggen.

Het internet telt talloze video’s van Aziaten of Afrikanen op weg naar Europa. Vloggers leggen uit hoe je vanuit het Midden-Oosten Fort Europa kunt slechten.

‘Er zijn drie manieren om vanuit Turkije Griekenland binnen te komen’, vertelt de Noord-Afrikaanse vlogger Badro op de Vlaamse website Mondiaal Nieuws. ‘De eerste is via Edirne. De tweede via Ipsala en de rivier Evros, waar veel mensen de dood hebben gevonden. En de derde is de zee. Een route die heel ..

