Queen Elizabeth gaat door: op naar haar honderdste verjaardag en haar 75-jarig regeringsjubileum

Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk werd woensdag 95 jaar, twaalf dagen nadat haar man, prins Philip, op 99-jarige leeftijd was gestorven. Over twee maanden zou de prins 100 jaar zijn geworden. De voorbereidingen van een klein feestje in familiekring waren al in gang gezet. Philip, die vier jaar geleden met pensioen ging, wilde er geen groot evenement van maken.

Elizabeth, de 95-jarige, is inmiddels gewend aan jubilea. Sinds 2000 vierde ze haar zestig- en zeventigjarig huwelijksjubileum en haar vijftig- en zestigjarig regeringsjubileum. Bij het vijftigjarig huwelijksjubileum, op 20 november 1997, hield ze een speech, in aanwezigheid van onder anderen de minister-president, Tony Blair. Ze sprak hem persoonlijk toe. ‘Sinds ik ..

