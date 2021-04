Artsen willen dat Navalny gaat eten

Moskou

Eigen artsen van de gedetineerde Russische oppositieleider Alexei Navalny hebben hem dringend aangeraden onmiddellijk te stoppen met zijn hongerstaking. De Kremlin-criticus weigert sinds 31 maart voedsel uit protest tegen zijn behandeling in een strafkamp. In een oproep vragen de artsen, onder wie een cardioloog, de 44-jarige Navalny zo snel mogelijk zijn actie te beëindigen ‘om uw leven en gezondheid te behouden'. Woensdag waren er in tientallen steden in Rusland verboden betogingen van Navalny-aanhangers die hun steun betuigden aan de tegenstander van Putin. <