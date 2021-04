Terrorist New York levenslang de cel in

New York

De terrorist die met een pijpbom een aanslag wilde plegen in de metro van New York, moet levenslang de cel in. De man, een immigrant uit Bangladesh, bracht op maandagochtend 11 december 2017 tijdens het spitsuur de zelfgemaakte bom tot ontploffing in een voetgangerstunnel naar het drukste metrostation van de Amerikaanse metropool, Times Square. Maar het explosief op het lijf van de dader ontplofte niet volledig. Drie voorbijgangers klaagden na de knal over oorsuizen en hoofdpijn. Zelf liep de inmiddels 31-jarige Akayed Ullah brandwonden op. <