Lagerhuis wil Washington DC als 51e staat

Washington

Het hoofdstedelijk gewest van de Verenigde Staten, het District of Columbia, moet volgens een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden de 51e staat van de VS worden. Het Lagerhuis stemde met 216 tegen 208 stemmen voor een wet die Washington DC tot een volwaardige staat zou maken. De Senaat, het hogerhuis van het parlement, gaat zich er nu over buigen. De Republikeinen zullen daar proberen de opwaardering te blokkeren. Omdat de Democraten maar vijftig van de zestig benodigde zetels hebben, zouden ze daar weleens in kunnen slagen. <