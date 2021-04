Biden wil uitstoot broeikasgassen veel sneller terugdringen

Washington

‘Wetenschappers vertellen ons dat dit het beslissende decennium is', zei Biden tijdens zijn toespraak. Hij zei dat nu ingegrepen moet worden om de ‘ernstigste consequenties van de klimaatcrisis’ te vermijden. Het alternatief is volgens de president dat de mensheid vaker te maken krijgt met hittegolven, branden, orkanen, overstromingen en ander natuurgeweld.

De Democraat schetste niet alleen een dreigend beeld van de mogelijke toekomst. Hij hield zijn collega’s ook voor dat er grote economische kansen liggen voor landen die het voortouw nemen. Zij kunnen de ‘goede banen van de toekomst’ binnenhalen. ‘Dit is een morele plicht. Een economische plicht. Een gevaarlijk moment, maar ook een moment dat uitzonderlijke kansen biedt.’

Het ambitieuze klimaatplan moet volgens Amerikaanse media laten zien dat de Verenigde Staten weer het voortouw nemen bij de aanpak van klimaatverandering. Biden riep wereldleiders op zijn voorbeeld te volgen in de aanloop naar de klimaattop die later dit jaar wordt gehouden in Glasgow. ‘We moeten meer doen', benadrukte hij.

Biden wil dat de VS in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn en gaat met zijn plannen veel verder dan zijn partijgenoot Barack Obama. Die wilde de uitstoot voor 2025 terugbrengen met 25 tot 28 procent. De Republikein Donald Trump koos daarna voor een andere koers en trok zijn land terug uit het klimaatverdrag van Parijs, iets wat Biden na zijn aantreden direct terugdraaide.

economie

Een halvering van de Amerikaanse uitstoot zou grote gevolgen hebben voor de economie. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet dan flink worden teruggeschroefd, schrijft The New York Times. Het is ook nog onduidelijk of er voldoende politieke steun is om verregaande hervormingen door te voeren. Republikeinen hebben al sceptisch gereageerd. Senator John Barrasso concludeerde dat Biden eigenhandig heeft besloten om drastische toezeggingen te doen die slecht kunnen uitpakken voor de economie. ‘Tegenstanders van de VS zoals China en Rusland kunnen hun uitstoot ondertussen naar eigen inzicht blijven opvoeren.’ <