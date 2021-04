Oefening Russen bij Oekraïense grens voorbij

De militaire oefening aan de grens met Oekraïne is voorbij en de deelnemende troepen zullen terugkeren naar hun basissen, aldus de Russische minister van Defensie. President Putin heeft zijn Oekraïense ambtsgenoot uitgenodigd voor een gesprek. Kunnen Europa en de VS nu opgelucht ademhalen?

Moskou

EU-buitenlandchef Josep Borrell sprak van ‘de grootste militaire opbouw ooit van het Russische leger langs de grens met Oekraïne’. Daar zouden zich meer dan 100.000 manschappen hebben verzameld, onder meer op de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde. Een klein ongeluk en de situatie zou kunnen escaleren. Er waren zelfs zorgen dat Rusland een inval voorbereidde in Oekraïne, waar een burgeroorlog woedt tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger.

Per 1 mei zouden de troepen terug op hun vaste basissen moeten zijn, zei Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie. Wel beval hij dat zware wapens in het westen van Rusland moesten blijven in voorbereiding op een oefening later ..

