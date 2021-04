'Gevaccineerden hoeven geen afstand te houden'

Als twee mensen of huishoudens die volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, is het niet nodig dat ze afstand van elkaar houden of mondkapjes dragen, vindt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Brussel

Het EU-agentschap stelt in een nieuwe richtlijn dat lidstaten ‘kunnen overwegen’ dit soort maatregelen te versoepelen. Wanneer jongeren en mensen van middelbare leeftijd van wie er één wel is gevaccineerd en één niet elkaar ontmoeten, kan de anderhalve meter ook overboord wat het ECDC betreft. Dat geldt niet voor mensen die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. Ouderen die zijn gevaccineerd zouden volgens de Europese instantie wel afstand moeten blijven houden tot niet-gevaccineerden. Ook in de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten blijven sociale afstand en mondkapjes gewenst, oordeelt het ECDC. Hetzelfde advies geldt als ‘zorgelijke varianten' van het coronavirus die vaccins kunnen omzeilen in hoge mate circuleren. Het agentschap baseert het nieuwe advies aan de lidstaten op de huidige stand van de wetenschap. <