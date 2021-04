Afro-Amerikanen verlaten VS

Accra

Assistent-professor Mark Beckford van de Howard University in Washington D.C. bevestigt die trend donderdag in het Nederlands Dagblad. Dat het Afrikaanse continent in trek komt bij de jongere generatie Afro-Amerikanen komt mede doordat landen als Ghana, Senegal en Togo de Afrikaanse diaspora graag verwelkomen als inwoner, investeerder of toerist. De redenen voor de terugkeer naar Afrika zijn verschillend, maar altijd is racisme en de angst voor politiegeweld onderdeel van de motivatie, aldus Beckford.

De onderzoeker sprak met verschillende Afro-Amerikanen over hun beweegredenen om te emigreren. ‘De meeste mensen noemen de eindeloze cirkel van racisme in Amerika als een belangrijk element in hun keuze om te emigreren. Maar dat i..

