Historische veroordeling in de zaak-Floyd: uitzondering of een kentering?

Toen Derek Chauvin dinsdagmiddag geboeid werd weggevoerd uit de rechtbank, was dat een historisch moment in Amerika. De witte agent die voor het oog van de natie een zwarte man had gedood, werd daar nu, elf maanden later, voor het oog van de natie voor veroordeeld. Schuldig aan alle drie de aanklachten, waaronder twee varianten van moord.

Minneapolis

Historisch: want hoe logisch ook, zo’n veroordeling is een zeldzaamheid. Elk jaar worden ruim duizend personen door de politie gedood. Een kleine minderheid van de agenten wordt vervolgd. Een nog veel kleiner deel wordt veroordeeld. Als er niet geschoten is, zoals in dit geval, is de kans nog groter dat de agent vrijuit gaat.

De veroordeling van Chauvin werd daarom met gejuich, tranen, maar bovenal opluchting ontvangen, zeker door de familie van George Floyd, het slachtoffer. Veel Amerikanen hadden verwacht dat het rechtssysteem hen weer in de steek zou laten. Het land zette zich schrap, met militairen op de stoep en schotten voor de ramen, om de aanstormende woede over de aanstaande uitspraak te pareren – zo klein was het vert..

