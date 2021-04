De Noord-Ieren verwachten binnen 25 jaar het Verenigd Koninkrijk te verlaten

Amersfoort

Dit blijkt uit een enquête in opdracht van het BBC-programma Spotlight.

Dit jaar herdenken de Ieren de opdeling van hun eiland. Tot 1919 was het een van de drie koninkrijken van het Verenigd Koninkrijk, maar in 1921 werd Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Wat nu de onafhankelijke republiek Ierland is, werd als Ierse vrijstaat buiten het Verenigd Koninkrijk geplaatst. Sindsdien is de Ierse deling omstreden. Noord-Ieren met katholieke wortels willen hereniging met Ierland, terwijl protestanten bij het Verenigd Koninkrijk willen blijven.

De peiling voor Spotlight schetst geen opgewekt beeld. Slechts 40 procent van de ondervraagde Noord-Ieren vindt de herinnering aan 1921 een feestje waard. En de meesten vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .