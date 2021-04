Coronapandemie laait flink op in India

India heeft dinsdag 1761 nieuwe sterfgevallen genoteerd als gevolg van de coronapandemie. Dat is het hoogste dagcijfer tot nu toe. Een groot deel van het Aziatische land zit in een lockdown.

New Delhi

Het officiële dodental ligt op 180.530, maar experts denken dat in het land met zo’n 1,3 miljard inwoners veel meer mensen aan Covid-19 zijn overleden. Alleen de VS tellen als land officieel meer coronadoden dan India. Daar gaat het om 570.000 mensen.

avondklok

Het aantal vastgestelde corona-infecties in India was in februari nog relatief klein, veelal minder dan 10.000 per dag. Sinds maart stijgt het aantal meldingen en die ontwikkeling is deze maand in een stroomversnelling geraakt. Met onder meer een avondklok wordt geprobeerd de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dinsdag werden ondanks de extra maatregelen 259.170 nieuwe besmettingen gemeld. Het is de zesde dag op rij dat het aantal gevallen boven de 200.000 ligt. Vanwege de grote vraag naar coronatesten kan niet iedereen direct getest worden. Maandag werden 1,5 miljoen Indiërs getest, begin april waren dat er nog 1 miljoen.

Doordat veel mensen in korte tijd besmet raken, kampen de ziekenhuizen in het land met een tekort aan bedden, zuurstof en medicijnen voor coronapatiënten. Volgens media staan nabestaanden in de rij voor crematies en begrafenissen.

India heeft volgens de officiële cijfers in ruim een jaar tijd zo’n 15,3 miljoen besmettingen gehad. Bijna 110 miljoen Indiërs hebben inmiddels een eerste coronaprik gehad. <