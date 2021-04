EU: situatie bij grens Oekraïne is dreigend

Brussel

De Amerikaanse luchtvaartdienst waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om ‘extreem voorzichtig’ te zijn met vliegen in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland. Ook zei de Amerikaanse regering ‘ernstig bezorgd’ te zijn over plannen van Moskou om marineschepen niet toe te laten tot delen van de Zwarte Zee. Volgens een Amerikaanse functionaris bevinden zich tienduizenden Russische militairen in het grensgebied. Hij zei niet op de hoogte te zijn van inlichtingen waaruit blijkt dat meer dan 100.000 Russen zijn samengetrokken langs de grens.

Volgens het Pentagon is de militaire opbouw wel groter dan in 2014, toen de Russen de Krim, dat deel uitmaakt van Oekraïne, binnenvielen en annexeerden.

EU-buitenland..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .